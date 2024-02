Estee Lauder tut es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in letzter Zeit war die Aktie von Estee Lauder Cos Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Estee Lauder Cos, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Estee Lauder Cos mit einer Rendite von -40,14 Prozent mehr als 207 Prozent darunter. Die "Persönliche Produkte"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 722,14 Prozent, während Estee Lauder Cos mit 762,28 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie der Estee Lauder Cos von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 11 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was für die langfristige Einstufung ein "Gut" ergibt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 259,55 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 92,68 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 66 für Estee Lauder Cos, was bedeutet, dass die Börse 66,56 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 41 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Persönliche Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47, weshalb der Titel überbewertet und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.