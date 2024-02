Estee Lauder-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Die Aktie der Estee Lauder Cos erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt sieben positive, eine neutrale und keine negative Bewertung von Analysten aus Research-Abteilungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 242,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 63,29 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Estee Lauder Cos mit einer Ausschüttung von 1,81 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,05 % für Persönliche Produkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Estee Lauder Cos gesprochen wurde. Obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonderen positiven oder negativen Themen aufgetreten sind, wird die Aktie heute aufgrund des vorherrschenden Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale vorhanden waren, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Estee Lauder Cos mit einem Wert von 93,69 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 42,18, was zu einer Überbewertung des Titels führt und somit als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.