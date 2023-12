Estee Lauder Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, die aktuelle Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu bewerten, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Bei Estee Lauder Cos ergibt die Analyse des 7-Tage-RSI einen Wert von 30,02 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI25 liegt mit einem Wert von 30,4 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält Estee Lauder Cos daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnet Estee Lauder Cos eine Rendite von -43,51 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 197 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" liegt die Rendite mit 702,53 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Estee Lauder Cos-Aktie aktuell mit "Gut". Von insgesamt 16 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 15 auf "Gut" und 1 auf "Neutral". Auch die kurzfristige institutionelle Sicht wird als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 "Gut"-Empfehlung in jüngster Zeit. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 87,38 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Estee Lauder Cos somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 178,37 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 142,88 USD liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt mit einem Wert von 129,62 USD über dem letzten Schlusskurs (+10,23 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Estee Lauder Cos daher eine neutrale Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich für Estee Lauder Cos eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.