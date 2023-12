Estee Lauder Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Estee Lauder Cos-Aktie wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 15 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 267,73 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 83,73 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Estee Lauder Cos eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Estee Lauder Cos diskutiert. Basierend auf statistischen Auswertungen großer historischer Datenmengen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Estee Lauder Cos bei 60,86, was über dem Branchendurchschnitt von 46,57 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Estee Lauder Cos derzeit eine Dividendenrendite von 1,88 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,14 %. Aufgrund dieser Differenz wird auch die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

