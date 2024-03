Estee Lauder Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Estee Lauder Cos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 70,98 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 158,96 Prozent, und Estee Lauder Cos liegt aktuell 194,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Estee Lauder Cos bei 143,18 USD liegt und damit um -5,16 Prozent von dem GD200 (150,97 USD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 142,03 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Estee Lauder Cos-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt sich eine Bewertung von "Gut" für die Estee Lauder Cos-Aktie, basierend auf 6 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Estee Lauder Cos liegt bei 237,14 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 65,63 Prozent entspricht, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Estee Lauder Cos eine Rendite von 1,81 % aus, was 1,37 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,17 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ausfällt.