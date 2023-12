Estee Lauder Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Estee Lauder Cos war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils negativ.

Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Estee Lauder Cos daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeitspanne mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine negative Richtung wies. Die Häufung der Verkaufssignale führte ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Estee Lauder Cos daher von der Redaktion eine "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien lässt sich sagen, dass die Stimmung in Bezug auf Estee Lauder Cos in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, war in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein gesteigertes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher bekommt Estee Lauder Cos in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden Analystenbewertungen für Estee Lauder Cos insgesamt mit 15 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat für die Aktie ist "Gut". Das Kursziel der Estee Lauder Cos-Aktie liegt im Durchschnitt bei 267,73 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 85,37 Prozent bedeutet. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch Analysten.

In technischer Hinsicht wird der derzeitige Kurs der Estee Lauder Cos-Aktie mit 144,43 USD als "Schlecht"-Signal betrachtet, da er 18,1 Prozent unter dem GD200 (176,34 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt hingegen ein Kursniveau von 130,02 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +11,08 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Estee Lauder Cos-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.