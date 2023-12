Estee Lauder Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung bezüglich Estee Lauder Cos in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Estee Lauder Cos, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Estee Lauder Cos-Aktie. Der RSI7 beträgt 39,63 und der RSI25 liegt bei 31,57, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ war. Die Auswertung der Kommentare führte zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Zudem wurden 8 eindeutig negative Signale identifiziert.

In Bezug auf die Dividende schüttet Estee Lauder Cos eine Rendite von 1,88 % aus, was 1,37 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Estee Lauder Cos-Aktie basierend auf der Internet-Kommunikation, dem Relative Strength Index und der Dividendenrendite.