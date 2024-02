Estee Lauder Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Estee Lauder Cos-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von -9,05 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auf der anderen Seite ergab die Analyse der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +7,37 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Estee Lauder Cos mit einer Rendite von -43,11 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 722,57 Prozent kommt, liegt das Unternehmen mit 765,68 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Estee Lauder Cos im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) überbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 94,4 gehandelt wird, was einen Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,33 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Estee Lauder Cos als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 8 als gut, 1 als neutral und keiner als schlecht bewertet. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 242,5 USD, was einer Erwartung in Höhe von 65,86 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält das Unternehmen daher die Bewertung "Gut".