Estee Lauder Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Estee Lauder Cos weist eine Rendite von -40,14 Prozent auf, was mehr als 207 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche von 714,85 Prozent liegt Estee Lauder Cos mit 754,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Estee Lauder Cos bei 66,56, was über dem Branchendurchschnitt von 47,2 liegt. Aus dieser Perspektive ist die Aktie überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Estee Lauder Cos liegt bei 30,94, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt eine Abweichung von -19,05 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen weist nur eine geringe Abweichung von -1,98 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Estee Lauder Cos auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.