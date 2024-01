Estee Lauder Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Estee Lauder Cos liegt bei 64,21, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,79 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so haben Analysten in den letzten 12 Monaten 14 mal eine positive Bewertung, 1 mal eine neutrale und 0 mal eine negative Bewertung für die Estee Lauder Cos abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 134,81 USD eine Entwicklung von 97,69 Prozent und ein mittleres Kursziel von 266,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Estee Lauder Cos wurden ebenfalls analysiert. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt also als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 des Wertes liegt bei 170,02 USD, während der Kurs der Aktie bei 134,81 USD liegt, was einer Abweichung von -20,71 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 131,45 USD, was einer Abweichung von +2,56 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.