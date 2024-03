Estee Lauder Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Estee Lauder Cos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" eine Unterperformance von 70,66 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 160,5 Prozent, wobei Estee Lauder Cos aktuell 195,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser schlechten Performance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Estee Lauder Cos. Von 6 Bewertungen entfallen 5 auf "Gut" und 1 auf "Neutral", während keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 226,67 USD, was einem Potenzial von 62,87 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 139,17 USD entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war rückläufig, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln überwiegend eine negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Estee Lauder Cos wider. Die Stimmungsanalyse und die Handelssignale deuten ebenfalls auf eine negative Tendenz hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anlegerstimmung führt.