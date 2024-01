Estee Lauder Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Estee Lauder Cos liegt bei 78,07, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 55,55 und signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Estee Lauder Cos derzeit bei 168,25 USD. Da der Aktienkurs bei 127,66 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -24,12 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 132,53 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von -3,67 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Estee Lauder Cos-Aktie eine Performance von -40,14 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -765,24 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche, die im Durchschnitt um 725,1 Prozent gestiegen sind. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, da der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 168,08 Prozent verzeichnete, was 208,21 Prozent über dem Wert der Estee Lauder Cos liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Estee Lauder Cos ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 7 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale. Somit ergibt sich auch hier eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt lässt sich daher die Einschätzung ableiten, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist.