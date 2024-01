Estee Lauder Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Estee Lauder Cos diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 9 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Estee Lauder Cos mit 1,88 % eine geringere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte (3,09 %) auf, was einer Differenz von 1,21 Prozentpunkten entspricht. Daher wird dies derzeit als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 11 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Estee Lauder Cos abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 259,55 USD, was einem potenziellen Anstieg um 98,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Estee Lauder Cos-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Estee Lauder Cos liegt derzeit bei 66,56, was 41 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" (47,22). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht" Einstufung aus fundamentaler Analyseperspektive.