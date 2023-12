Estee Lauder Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen im Verhältnis. Der RSI für die Estee Lauder Cos liegt bei 11,65, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Wird der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, bewegt sich der RSI bei 29, was ebenfalls als überverkauft gilt und ein "Gut" zugeordnet bekommt. Insgesamt erhält die Estee Lauder Cos daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Estee Lauder Cos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 179,45 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 146,06 USD liegt, was auf eine negative Entwicklung hinweist und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 129,62 USD, was eine positive Entwicklung zeigt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Estee Lauder Cos-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -43,51 Prozent erzielt, was 196,48 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 666,23 Prozent, wobei die Estee Lauder Cos aktuell 709,74 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für die Estee Lauder Cos ausgesprochen, wobei insgesamt eine "Gut"-Einstufung vorliegt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 264,13 USD liegt, was eine positive Entwicklung von 80,83 Prozent bedeutet und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Gut" für die Estee Lauder Cos.