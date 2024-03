Estee Lauder Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Aktie der Estee Lauder Cos wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 6 die Aktie als gut, 1 als neutral und keiner als schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 237,14 USD, was einer Erwartung von 55,16 Prozent entspricht. Dies basiert darauf, dass der aktuelle Schlusskurs bei 152,84 USD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Estee Lauder Cos-Aktie eher schwach sind. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche hat die Estee Lauder Cos-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,33 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der Branche um 149,14 Prozent, was zu einer Underperformance von -184,46 Prozent für Estee Lauder Cos führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Estee Lauder Cos um 66,76 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Estee Lauder Cos niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte. Mit einer Differenz von 1,35 Prozentpunkten (1,81 % gegenüber 3,16 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".