Estee Lauder Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Estee Lauder Cos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,11 Prozent erzielt, was mehr als 214 Prozent unter dem Durchschnitt der "Verbrauchsgüter" Branche liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite von 736,08 Prozent in der "Persönliche Produkte"-Branche liegt Estee Lauder Cos mit 779,19 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Estee Lauder Cos liegt bei 32 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,93, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 verläuft bei 159,09 USD, während der Kurs der Aktie bei 143,34 USD liegt, was einer Abweichung von -9,9 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 137,25 USD, was einer Abweichung von +4,44 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Estee Lauder Cos liegt derzeit bei 94,4, was 98 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 47. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.