Estee Lauder Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Estee Lauder Cos: Analyse der Stimmung, Relative Strength Index und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung rund um Estee Lauder Cos wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Estee Lauder Cos in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Estee Lauder Cos liegt bei 64,21 und führt ebenfalls zur Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 48,79 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Demnach ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Estee Lauder Cos in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 5 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Estee Lauder Cos in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,14 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche zeigt sich eine Unterperformance von -752,51 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -207,34 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.