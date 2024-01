Estee Lauder Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung der Anleger bei Estee Lauder Cos ist laut Diskussionsforen und Meinungen in sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung des Titels führte. Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 7 schlechte und 0 gute Signale festgestellt wurden.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Estee Lauder Cos derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Mit einem Unterschied von 1,23 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,11 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Estee Lauder Cos bei 168,25 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 127,66 USD aus dem Handel ging, was zu einem Abstand von -24,12 Prozent führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 132,53 USD, was einem "neutralen" Signal entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "neutral".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt einen Wert von 78,07 und führt zur Einstufung "schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 55,55 eine "neutrale" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "schlecht".