Estee Lauder Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Estee Lauder Cos schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte eine Dividendenrendite von 1,81 % aus, was 1,2 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,01 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Estee Lauder Cos eine erhöhte Diskussionsaktivität. Daher wird ihr in diesem Bereich die Einschätzung "Gut" zugeschrieben. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" für Estee Lauder Cos.

Der Relative Strength Index (RSI) der Estee Lauder Cos-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 34 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Estee Lauder Cos.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Estee Lauder Cos mit einem Wert von 94,4 deutlich überbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,84. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.