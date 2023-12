Estee Lauder Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Estee Lauder Cos-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Von insgesamt 15 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 15 positiv, 1 neutral und keine negativ. Im letzten Monat gab es eine positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 267,73 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 83,73 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 175,44 USD, während der aktuelle Kurs bei 145,72 USD liegt, was einer Abweichung von -16,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 130,28 USD, was einer Abweichung von +11,85 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Estee Lauder Cos eine positivere Kommunikation im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was die Gesamtbewertung auf "Gut" setzt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, aber es gab auch verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Estee Lauder Cos. Die statistischen Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Sollten Estee Lauder Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Estee Lauder jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Estee Lauder-Analyse.

Estee Lauder: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...