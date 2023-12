Estee Lauder Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Estee Lauder Cos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 667,35 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass Estee Lauder Cos eine Underperformance von -710,86 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 152,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Estee Lauder Cos 196,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie von Estee Lauder Cos ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Estee Lauder Cos erhielt in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf der starken Aktivität und der positiven Änderung der Stimmungsrate.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Estee Lauder Cos mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60,86 auf Basis der heutigen Notierungen um 30 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" (46,86). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Zur Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60,9 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Estee Lauder Cos-Aktie hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 32,23 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Estee Lauder Cos eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.