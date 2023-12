Estee Lauder Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Estee Lauder Cos liegt der RSI bei 46,61, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 34,28, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Estee Lauder Cos in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Estee Lauder Cos mit -43,51 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Analysten haben der Estee Lauder Cos insgesamt positive Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 267,73 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 85,37 Prozent darstellt und zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.