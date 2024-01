Estee Lauder Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Estee Lauder Cos wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,64 Punkten, was bedeutet, dass die Estee Lauder Cos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 33,68, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Estee Lauder Cos also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Von Analysten wird die Estee Lauder Cos-Aktie mit "Gut" bewertet, basierend auf 15 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 84,07 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Estee Lauder Cos also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Estee Lauder Cos in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,14 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 676,14 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -716,28 Prozent im Branchenvergleich für Estee Lauder Cos. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Estee Lauder Cos mit 194,09 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Estee Lauder Cos als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 66,56 insgesamt 41 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte", der 47,18 beträgt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".