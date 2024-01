Estee Lauder Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Estée Lauder Cos verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,14 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 676,14 Prozent, was bedeutet, dass Estée Lauder Cos im Branchenvergleich um 716,28 Prozent unterperformte. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 153,95 Prozent, was Estée Lauder Cos um 194,09 Prozent unter diesem Wert sein lässt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Estée Lauder Cos beschäftigt hat. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Estée Lauder Cos derzeit niedrigere Dividenden aus als der branchenübliche Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.