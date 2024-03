Estee Lauder Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von Estee Lauder Cos zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -41,73 Prozent, was mehr als 101 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 139,89 Prozent, wobei Estee Lauder Cos mit 181,62 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Estee Lauder Cos als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 51,94, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 für 25 Tage bei 37,63 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Estee Lauder Cos veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Obwohl auch "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls negative Tendenzen in Bezug auf die Aktie von Estee Lauder Cos. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sind unterdurchschnittlich, was zu einer insgesamt "Schlecht"- Bewertung führt. Die Stimmungsänderungsrate weist ebenfalls eine negative Entwicklung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Estee Lauder Cos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugesprochen.