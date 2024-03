Estee Lauder Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Unternehmen Estee Lauder Cos wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 93,69 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 41,74 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Estee Lauder Cos liegt bei 53,32, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 37,61 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Estee Lauder Cos derzeit eine Rendite von 1,81 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Estee Lauder Cos basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über das Unternehmen diskutiert, wobei an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Trotz tiefergehender Analysen steht das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt auf "Neutral" für Estee Lauder Cos.

Das Gesamtbild dieser Bewertungen zeigt, dass die Aktie aktuell überbewertet ist und eine neutrale Einschätzung erhält.