Estee Lauder Aktie: Finger weg?

Das Unternehmen Estee Lauder Cos wird derzeit an verschiedenen Fronten bewertet. Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 60,86 und ist somit um 30 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Persönliche Produkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 174,52 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 146,25 USD, was einer Abweichung von -16,2 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 130,53 USD, was zu einem Schlusskurs darüber (+12,04 Prozent) führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung und das allgemeine Interesse der Anleger und Investoren im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung. Hier zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Meinungen auf sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine überwiegend negative Stimmung wider, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Estee Lauder Cos derzeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird und die Gesamtbewertung darauf hindeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.