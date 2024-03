Estee Lauder Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 8 Bewertungen für die Estee Lauder Cos-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Estee Lauder Cos-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 242,5 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 59,46 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 152,08 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Analyse zeigte 5 negative und 4 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Estee Lauder Cos-Aktie ist ebenfalls negativ. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Estee Lauder Cos-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 38,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 48,32, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.