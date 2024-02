Estee Lauder Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Estee Lauder Cos-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 161,84 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 134,12 USD liegt, was einer Abweichung von -17,13 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 135,1 USD, was einer Abweichung von -0,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Estee Lauder Cos liegt bei 25,37, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Damit erhält die Estee Lauder Cos-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 9 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 249,44 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht. Insgesamt erhält die Estee Lauder Cos-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.