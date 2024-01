Estee Lauder Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analysteneinschätzungen für Estee Lauder Cos liegen überwiegend im positiven Bereich, da aus den letzten zwölf Monaten 11 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Dies entspricht im Durchschnitt einem "Gut"-Rating. Aktuelle Analystenupdates liegen jedoch nicht vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 259,55 USD. Dies würde eine potenzielle Steigerung um 98,43 Prozent vom letzten Schlusskurs (130,8 USD) bedeuten, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Estee Lauder Cos-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Estee Lauder Cos-Aktie eine Rendite von -40,14 Prozent erzielt, was mehr als 208 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 722,92 Prozent, während Estee Lauder Cos lediglich 763,06 Prozent erreichte. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Estee Lauder Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 164,8 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 130,8 USD lag. Dies bedeutet eine Abweichung von -20,63 Prozent und entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine kurzfristigere Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 134,05 USD liegt, und der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-2,42 Prozent).

In Bezug auf die Dividende liegt Estee Lauder Cos mit einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Persönliche Produkte" (3,09 Prozent) niedriger. Die Differenz von 1,21 Prozentpunkten führt daher zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.