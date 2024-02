Estee Lauder Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Estee Lauder Cos liegt bei 52,54 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Estee Lauder Cos in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse ergab außerdem 5 negative und 2 positive Signale, was zu der Empfehlung "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht" Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Estee Lauder Cos beträgt 94, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" im Durchschnitt ein KGV von 46 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher als überbewertet zu betrachten, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Estee Lauder Cos in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet. Insgesamt wird daher die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.