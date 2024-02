Estee Lauder Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse von Estee Lauder Cos zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einer neutralen Position befindet. Der gleitende Durchschnitt des 50-Tage-Durchschnitts liegt bei 134,65 USD, was einen leichten Abwärtstrend zeigt. Im Vergleich dazu liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 163,05 USD, was auf einen deutlichen Abwärtstrend hindeutet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Estee Lauder Cos eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -1,21 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Situation, da der RSI bei 30,94 liegt, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Der RSI25 von 61 deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt erhält Estee Lauder Cos eine neutrale Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Analysteneinschätzung für Estee Lauder Cos zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr hauptsächlich positive Bewertungen erhalten hat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 259,55 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 96,64 Prozent steigen könnte. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.