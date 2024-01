Estee Lauder Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Estee Lauder Cos weist ein KGV von 60,86 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 29 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Persönliche Produkte" von 47. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Estee Lauder Cos liegt derzeit bei 1,88 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 %. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Estee Lauder Cos mit einer Rendite von -43,51 Prozent mehr als 197 Prozent darunter. Die "Persönliche Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 674,88 Prozent. Auch hier liegt Estee Lauder Cos mit 718,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Estee Lauder Cos eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Estee Lauder Cos in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".