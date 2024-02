Estee Lauder Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Estee Lauder Cos hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -1,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Estee Lauder Cos im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,11 Prozent erzielt, was 65,97 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 129,22 Prozent, und die Estee Lauder Cos liegt aktuell 172,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien zeigt 5 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was erneut zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Estee Lauder Cos-Aktie sind 7 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele ergeben ein durchschnittliches Kursziel von 242,5 USD, was 66,87 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Zusammengefasst erhält die Estee Lauder Cos somit insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.