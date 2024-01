Estee Lauder Aktie: Aus und vorbei!

Die Dividende von Estee Lauder Cos steht derzeit im Verhältnis von 1 zu 1 zum Aktienkurs. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,24 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wurde das Unternehmen von Analysten heute mit "Schlecht" bewertet.

Fundamental gesehen wird Estee Lauder Cos im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 66,56, was einem Abstand von 42 Prozent zum Branchendurchschnitt von 46,86 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Estee Lauder Cos in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positiv war die Diskussion an vier Tagen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet wird. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 4 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Estee Lauder Cos insgesamt positiv, mit 15 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Estee Lauder Cos liegt bei 267,73 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 93,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.