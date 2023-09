Establishment Labs wird -1.53 Prozent niedriger gehandelt und hatte gestern ein Handelsvolumen von 8,7 Mio. USD

Establishment Labs (ESTA) ist während der vergangenen 24 Stunden um -1.53 % gefallen (Stand: 09:09 Uhr am Mittwoch, 13. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Establishment Labs kann derzeit für etwa 0 USD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Establishment Labs-Aktien beträgt 25,8 Mio.. Establishment Labs hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. USD und Establishment Labs-Aktien im Wert von etwa 8,7 Mio. USD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Establishment Labs um -5.93 % gefallen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 66.81 USD. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 12.04.2023 mit 79.88 USD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 19.10.2022 bei 44.03 USD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Transcoal Pacific (TCPI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 9250 IDR gehandelt. Transcoal Pacific-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 45,3 Billion IDR. Transcoal Pacific hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 420.41.

- Metropolitan Kentjana (MKPI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 35200 IDR gehandelt. Metropolitan Kentjana-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 25,5 Billion IDR. Metropolitan Kentjana hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 32.08.

- Akr Corporindo (AKRA.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1455 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Akr Corporindo beläuft sich auf 28,1 Billion IDR. Akr Corporindo hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 11.9.

- Kb (105560.KS.KS) ist um -1.3 % gefallen und wird jetzt bei 55400 KRW gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kb beläuft sich auf 21,9 Billion KRW. Kb hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 4.69.

- Cemindo Gemilang (CMNT.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1060 IDR gehandelt. Cemindo Gemilang-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 18 Billion IDR. Cemindo Gemilang hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 143.63.

- Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul (SIDO.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 600 IDR gehandelt. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 18,6 Billion IDR. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16.66.

- Pratama Abadi Nusa Industri (PANI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 3550 IDR gehandelt. Pratama Abadi Nusa Industri-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 48,7 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Pratama Abadi Nusa Industri beträgt 173.91.

- Bank Syariah Indonesia (BRIS.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1655 IDR gehandelt. Bank Syariah Indonesia-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 78,9 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Bank Syariah Indonesia beträgt 15.76.

- Multi Bintang Indonesia (MLBI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 8600 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Multi Bintang Indonesia beläuft sich auf 18 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Multi Bintang Indonesia beträgt 18.17.

- Mnc Digital Entertainment (MSIN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 3680 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mnc Digital Entertainment beläuft sich auf 44,9 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Mnc Digital Entertainment beträgt 147.18.