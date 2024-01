Establishment Labs Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Establishment Labs gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Establishment Labs derzeit 0, was eine negative Differenz von -89,09 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten schätzen die Aktie von Establishment Labs auf langfristiger Basis jedoch als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 positive Bewertungen abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Auch wenn es im letzten Monat keine Aktualisierungen der Analysten gibt, erwarten sie im Durchschnitt ein Kursziel von 88,6 USD, was einer Erwartung von 229,25 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Establishment Labs mit -57,83 Prozent mehr als 75 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete eine mittlere Rendite von 35,3 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Establishment Labs mit 93,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.