Establishment Labs Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Establishment Labs ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden viele positive Meinungen geäußert, was einen positiven Bewertungsfaktor für die Aktie darstellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse der Establishment Labs-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 53,61 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 25,89 USD weicht somit um -51,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 26,56 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs (-2,52 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 37,31 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 48,22, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Establishment Labs langfristig als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88,6 USD, was einer Erwartung von 242,22 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung.