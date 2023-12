Establishment Labs Aktie: So nicht zu erwarten!

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Establishment Labs 5 Mal eine gute Bewertung, 0 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Establishment Labs vor. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 25,33 USD und erwarten eine Entwicklung von 249,78 Prozent. Ihr mittleres Kursziel liegt bei 88,6 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Dividende: Die Dividendenrendite von Establishment Labs beträgt 0 %, was 89,12 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 89,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Establishment Labs diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 25,33 USD liegt nun -6,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -53,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.