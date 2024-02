Establishment Labs Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Establishment Labs eher schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Establishment Labs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 47,2 USD liegt, während der tatsächliche Kurs nur 36,76 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hingegen liegt bei 32,23 USD, was einen Abstand von +14,06 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse fällt auf, dass die Rendite der Aktie von Establishment Labs um 43,37 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist die Rendite mit 46,85 Prozent deutlich niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend fällt auch die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt negativ aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik von Establishment Labs führt. Somit ergibt sich insgesamt eine eher negative Bewertung für die Aktie des Unternehmens.