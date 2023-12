Establishment Labs Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Bei einer Dividende von 0 % ist die Ausschüttung von Establishment Labs im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (88,68 %) niedriger, was eine Differenz von 88,68 Prozentpunkten darstellt. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Establishment Labs 5 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel damit von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Establishment Labs vor. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 25,56 USD und erwarten eine Entwicklung von 246,64 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 88,6 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Gut".

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Establishment Labs-Aktie ein Durchschnitt von 55,67 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,56 USD, was einen Unterschied von -54,09 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.