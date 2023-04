Estée Lauder: Eine perfekte Dividendenaktie?

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Estée Lauder (WKN: 897933) ist ein führender Hersteller von Kosmetikprodukten und Parfüms. Unter Dividendeninvestoren ist die Aktie beliebt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie ein hohes Wachstum bietet und Investoren am Erfolg des Geschäftsmodells teilhaben lässt.

Die Positionierung im spannenden Kosmetikmarkt ist ein Argument für die Aktie, keine Frage. Entsprechend hoch fällt die Bewertung aus. Doch kann die Estée-Lauder-Aktie eine perfekte Dividendenaktie sein?

Lasst uns in diesem Artikel einmal die Stärken und Schwächen des Unternehmens untersuchen und die Aussichten für die Zukunft betrachten. Legen wir los.

Geschäft mit guter Perspektive

Das Geschäftsmodell von Estée Lauder basiert auf der Herstellung und Vermarktung von hochwertigen Kosmetikprodukten und Parfüms. Das in New York ansässige Unternehmen besitzt dabei eine starke Marktposition in diesem Bereich und bietet eine breite Palette von Produkten an.

In rund 150 Ländern der Welt findet man die Schönheitsprodukte, die im Geschäftsjahr 2022 für rund 18 Mrd. US-Dollar an Umsatz standen und für ein operatives Betriebsergebnis von 3,2 Mrd. US-Dollar sorgten.

Estée Lauder ist dabei in zahlreichen Ländern weltweit aktiv und profitiert von einem wachsenden globalen Markt für Schönheitsprodukte. Insbesondere die Nachfrage aus China sorgt für eine gute Geschäftslage. Aber auch der boomende Markt für höherwertige Kosmetik und Luxuskosmetik sollte dem spezialisierten Kosmetikhersteller Estée Lauder noch viel Freude bereiten. Konkurrenten wie L’Oréal (WKN: 853888) sind ebenfalls gut positioniert.

Eine Wachstumsdelle belastet

Rückschläge gab es im zweiten Quartal 2022, das am 31. Dezember 2022 endete. Hier sank der Umsatz um 17 %. Das bereinigte EPS halbierte sich.

Besonders stark litt das stärkste Segment, die Hautpflege. Hier sank der Umsatz um 20 %, das operative Ergebnis reduzierte sich um 61 % auf 421 Mio. US-Dollar.

Hauptsächlich war dies in erster Linie den Herausforderungen der anhaltenden COVID-bedingten Auswirkungen geschuldet, darunter sowohl die erwartete Verknappung der Lagerbestände durch bestimmte Einzelhändler im asiatischen Reiseeinzelhandel als auch den begrenzten Einzelhandelsverkehr auf dem chinesischen Festland. Auch niedrigere Bestellungen in den USA sowie Währungseffekte beeinflussen das Wachstum negativ.

Dividende überzeugt, die Bewertung jedoch nicht

Estée Lauder hat eine lange Geschichte kontinuierlicher Dividendenerhöhungen. Seit dem Börsengang im Jahr 1995 zahlt das Unternehmen eine Dividende. Diese wurde auch regelmäßig erhöht.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,04 %, was vergleichsweise niedrig ist. Die Ausschüttungsquote von Estée Lauder ist jedoch moderat, was in Kombination mit einer soliden Verschuldung Raum für weitere Dividendenerhöhungen geben könnte. Haupttreiber für steigende Dividenden sollte aber das Wachstum sein. Dies überzeugt aus aktueller Sicht jedoch überhaupt nicht.

Fazit

Insgesamt könnte die Estée-Lauder-Aktie somit grundsätzlich vom Investment Case eine interessante Option für Dividendeninvestoren sein. Mich überzeugt die starke Marktposition im Bereich höherwertiger Kosmetik und die Tatsache, dass Estée Lauder von einem wachsenden globalen Markt für Schönheitsprodukte profitiert. Der Markt sollte auch in den kommenden Jahren funktionieren und für gute Gewinne sorgen.

Die Dividendenzahlungen waren dabei in der Vergangenheit äußerst verlässlich. Zudem kann das Unternehmen eine lange Geschichte kontinuierlicher Erhöhungen aufzeigen, was prinzipiell als positiv angesehen werden kann.

Die Bewertung der Aktie anhand des erwarteten KGVs liegt jedoch bei 33,2 (Stand: 8.4.23, Morningstar), was hoch ist – insbesondere weil das Wachstum zuletzt rückläufig war. Auch fällt die Dividendenrendite recht mickrig aus. Für mich ist die Aktie daher aus aktueller Sicht keine perfekte Dividendenaktie. Langfristig könnte sich das natürlich ändern, sollte die Bewertung attraktiver werden oder das Wachstum wieder anziehen.

Der Artikel Estée Lauder: Eine perfekte Dividendenaktie? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt Aktien von L'Oréal. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023