Essity AB Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Analyse der Essity-Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist. Dies zeigt sich bei der Betrachtung des 50- und 200-Tage-Durchschnitts. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt liegt bei 269,59 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 249,9 SEK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -7,3 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 254,61 SEK, was nahe dem letzten Schlusskurs von 249,9 SEK liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Essity also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Hierbei wurden überwiegend positive Kommentare und Themen zu Essity in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Essity auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da weder überkauft noch überverkauft. Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zeigt hingegen keine wesentliche Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während die abnehmende Aufmerksamkeit mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird.

Zusammenfassend erhält Essity in der Gesamtbetrachtung ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.