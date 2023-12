Essity AB Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Essity in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich mehr über Essity diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Essity-Aktie beträgt aktuell 81, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,82, was darauf hinweist, dass Essity weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (252,8 SEK) der Essity-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (270,59 SEK) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Essity im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Jedoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben. Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut". Daher erhält die Essity-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.