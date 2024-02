Essity AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Essity zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten relativ gering, was zu einer schlechten Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls nahezu unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Insgesamt ergibt sich daraus eine schlechte Bewertung für Essity.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war jedoch in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führte. Allerdings ergaben statistische Auswertungen der historischen Daten eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer erneuten schlechten Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich daher eine gute Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Essity-Aktie in einem Abwärtstrend liegt, sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung im längerfristigen Trend und zu einer neutralen Bewertung im kurzfristigen Trend.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Essity weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Essity eine gemischte Bewertung, mit Tendenzen zu einer schlechten Einschätzung aufgrund der technischen Analyse und der historischen Daten.