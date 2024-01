Essity AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten zwei Wochen wurde Essity von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und wir stuften sie als "Gut" ein. Allerdings wurden auch 5 negative Signale herausgefiltert, weshalb wir in dieser Auswertung eine "Schlecht" Empfehlung geben.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Essity bei 268,62 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 255,9 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -4,74 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 256,08 SEK, was einem Abstand von -0,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Essity liegt bei 16,16 und wird daher als überverkauft betrachtet. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt bewerten wir diese Kategorie daher als "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhalten wir eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Essity auf dieser Ebene. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung für Essity positiv ist, obwohl auch einige negative Signale ausgemacht wurden. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung, während der RSI eine überverkaufte Situation anzeigt. Die Sentiment-Analyse ergibt ebenfalls ein neutrales Ergebnis.