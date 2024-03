Essity AB Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Analyse von Essity zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Essity-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 256,97 SEK angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt mit 241,7 SEK um -5,94 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein ähnlicher Durchschnitt von 246,21 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Essity ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für Essity zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Essity-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.