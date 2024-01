Essity AB Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Essity-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 269,27 SEK gehandelt. Am letzten Handelstag fiel der Schlusskurs auf 254,7 SEK, was einem Unterschied von -5,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 255,04 SEK, was einer geringfügigen Abweichung von -0,13 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Basierend auf dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Essity in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Essity eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Analyse erhält Essity daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt erhält Essity von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Essity-Aktie liegt bei 30,53, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".