Essilor International Aktie: Was soll die Aufregung?

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz über Essilorluxottica. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Essilorluxottica daher ein "Neutral"-Rating.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Essilorluxottica mit 183,18 EUR derzeit +4,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +5,88 Prozent liegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica liegt bei 57,88, was in der Nähe des Branchendurchschnitts liegt. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Dividendenrendite der Essilorluxottica-Aktie beträgt 0,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.