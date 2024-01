Essilor International Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An acht Tagen dominierten vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Essilorluxottica gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Essilorluxottica aktuell auf 174,14 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 184,58 EUR liegt. Damit ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 178,27 EUR, was einen Abstand von +3,54 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Essilorluxottica mit einer Rendite von 71,26 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung auf, da die Branche im Durchschnitt lediglich eine Rendite von 0 Prozent verzeichnet. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Essilorluxottica eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent besitzt, wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft und erhält dementsprechend eine "Neutral"-Bewertung.